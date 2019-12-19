Звезда "Дом-2" Юлия Белая рассказала, что за ее пластику всегда платили мужчины





В эфире программы "Бородина против Бузовой" Юлия Белая рассказала, сколько ей стоило изменить себя в лучшую сторону. Однако чеки за свое преображение, как выяснилось, девушка всегда предоставляла своим молодым людям.Сейчас Юлия Белая по сути может похвастаться идеальной внешностью и ей не нужно использовать фильтры для того, чтобы ее фотографии в Instagram были более примечательными.Своим секретом Юлия Белая поделилась с Антоном Беккужевым в рамках рубрики "Правда или ложь". По словам Юлии, за нос ей пришлось оплатить около 90 тысяч рублей, и эту операцию она сделала в родном городе. А вот за скульптурирование тела пришлось отдать миллион рублей.Теперь девушка признается, что достигнутым результатом гордится, ведь такого идеального живота вряд ли можно добиться с помощью тренировок в спортзале. Рассказала Белая и то, что за операции платили ее мужчины, за нос один, а за ягодицы другой.