Стало известно о новогодних планах принца Уильяма и Кейт Миддлтон





Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят рождественско-новогодние праздники в королевском дворце Сандрингем, а потом совместно с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем отправятся на один из горнолыжных курортов. Родители Кейт Миддлтон будут отдыхать вместе с членами королевской семьи, чтобы побыть с детьми. Таким образом принц Уильям и Кейт Миддлтон побудут наедине. К слову сказать, празднование Рождества с королевой Елизаветой II имеет свой четкий порядок в протоколе, поэтому известно, как будет проходить первая часть отдыха супругов.Кейт Миддлтон и принц Уильямом обязаны компенсировать королеве Елизавете II отсутствие герцога и герцогини Сассекских, которые не смогут приехать из Канады к данному времени. Планируется, что принцесса Шарлотта первый раз в нынешнем году посетит церковь вместе со взрослыми членами королевского семейства. Также девочка должна будет впервые прокатиться на горных лыжах, не отставая от старшего брата Джорджа, сделавшего это в 3,5 года в Куршевеле.