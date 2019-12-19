СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы





«Уголовное производство открыто за посягательство на жизнь сотрудника полиции. На место происшествия направлены эксперты-криминалисты и следственная группа. Пока информации о погибших нет, есть данные об одном человеке, получившем ранение», - приводит издание слова собеседника. Еще один источник в полиции отметил, что, по рассказам свидетелей, ситуация складывается таким образом, словно неизвестный нападавший вошел в двери приемной Федеральной службы безопасности, что на Кузнецком мосту, после чего в здании раздались выстрелы. После этого стрелявший быстро вышел на улицу, где к нему присоединились еще двое – все они попытались устроить себе укрепленную позицию в одном из офисных зданий напротив, где они были заблокированы подоспевшими правоохранителями.