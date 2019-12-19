«Напоминает игру в наперстки»: Иосиф Пригожин осудил Наталью Фриске за выход на сцену в образе сестры

Наталья Фриске даже записала песню с экс-солистом некогда популярной группы «Турбомода» Александром Поповым. На одной из вечеринок она и представила публике свою новую песню, которая посвящена умершей сестре. Поклонники артистки в социальной сети Instagram сразу же обратили внимание на то, что она очень похожа на покойную сестру, и усыпали Наталью Фриске комплиментами, посоветовав ей не бросать начатое и продолжать музыкальную карьеру. Впрочем, такое перевоплощение позитивно восприняли далеко не все. К примеру, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отнесся к подобному скептически, отметив, что Наталье Фриске вряд ли удастся заменить сестру.«Заменить ушедшую Жанну будет довольно сложно, ведь она является оригиналом, она создала себя сама. Знаете, это больше напоминает игру в наперстки. Наперсточники в 90-х годах таким образом разводили народ на деньги, теперь это происходит в шоу-бизнесе», - посетовал он.