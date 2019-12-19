Дизайнер создал 6-колесный Lamborghini LM002

Вместе с дополнительной парой колес, автомобиль также получил увеличенную в размерах грузовую платформу с сиденьями, установленными против направления движения. Примечательно, что данный внедорожник люксовая итальянская марка Lamborghini выпускала в период 1986-1993 годы. Автомобиль стал первой и последней серийной моделью, которая была создана в рамках фирменного проекта компании, получившего название Lamborghini Militaria и подразумевавшего создание машин для моторизованных подразделений армии США. Машина оснащалась 5,2-литровым V12 мощностью 426 л. с., выдающим 500 Нм максимального крутящего момента. Впрочем, опционально модель могли оснастить тем же двигателем, с увеличенным до 7,2 литров рабочим объемом, использовавшимся на гоночных морских катерах.Примечательно, что в начале 2019 года в прессе появились данные о желании руководства марки выпустить идеологического наследника внедорожника Lamborghini LM002.