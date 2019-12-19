Бари Алибасов позвал Софию Ротару замуж и хочет развестись с Федосеевой-Шукшиной





Недавно украинская певица объявила о своем возвращении на российскую сцену. Это событие настолько заинтересовало основателя некогда популярной группы «На-На», что он сразу же связался с концертным директором Софии Михайловны Сергеем Лавровым и изъявил о желании узаконить отношения с его клиенткой. Намерение Бари Алибасова жениться на Софии Ротару, по мнению публики, выглядит немного странно, ведь он на данный момент связан узами брака с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Более того, совсем недавно Алибасов откровенно рассказывал о том, насколько гармоничен его брак и даже приоткрыл тайну об интимной жизни с супругой.Как бы там ни было, но Лавров позднее подтвердил прессе, что Бари Каримович действительно желает развестись со своей нынешней супругой, чтобы взять в жены Софию Ротару. О том, как относится к подобному предложению украинская артистка, пока ничего не известно, передает портал «Дни.ру».