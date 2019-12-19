Анна Седокова назвала Веру Брежневу самой красивой участницей «ВИА Гры» за всю историю группы





Анна Седокова откровенно рассказала Дмитрию Шепелеву о том, что в школе была изгоем, а первый поцелуй в ее жизни случился в 16 лет – этим счастливчиком был польский парень, которого знаменитость с тех пор ни разу не видела. Кроме того, по словам певицы, своей самой большой гордостью в жизни она считает своих детей, а вот главным провалом – концертные наряды из творчества в прошлом, а также незнание языков при поездках за рубеж. Вспомнили во время этой беседы и о времени, проведенном Седоковой в составе популярной группы «ВИА Гра». Дмитрий Шепелев спросил, кого из участниц коллектива можно назвать самой красивой за всю его историю. «Веру Брежневу», - почти не задумавшись заявила Седокова.Стоит напомнить, что Вера Брежнева и Анна Седокова вместе выступали в составе «ВИА Гры» в 2002 году, третьей участницей коллектива тех лет была певица Надежда Грановская.