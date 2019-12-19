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Анна Седокова назвала Веру Брежневу самой красивой участницей «ВИА Гры» за всю историю группы

Известная российская певица Анна Седокова стала гостьей нового YouTube-шоу телеведущего Дмитрия Шепелева под названием «Мамки». В рамках этой передачи артистка ответила на массу вопросов шоумена, а также призналась, что считает Веру Брежневу самой красивой участницей «ВИА Гры» за всю историю существования группы.
Анна Седокова назвала Веру Брежневу самой красивой участницей «ВИА Гры» за всю историю группы

Анна Седокова откровенно рассказала Дмитрию Шепелеву о том, что в школе была изгоем, а первый поцелуй в ее жизни случился в 16 лет – этим счастливчиком был польский парень, которого знаменитость с тех пор ни разу не видела. Кроме того, по словам певицы, своей самой большой гордостью в жизни она считает своих детей, а вот главным провалом – концертные наряды из творчества в прошлом, а также незнание языков при поездках за рубеж. Вспомнили во время этой беседы и о времени, проведенном Седоковой в составе популярной группы «ВИА Гра». Дмитрий Шепелев спросил, кого из участниц коллектива можно назвать самой красивой за всю его историю. «Веру Брежневу», - почти не задумавшись заявила Седокова.

Стоит напомнить, что Вера Брежнева и Анна Седокова вместе выступали в составе «ВИА Гры» в 2002 году, третьей участницей коллектива тех лет была певица Надежда Грановская.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:57

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