Подкожные метки могут заменить бумажные листы о вакцинации





Это поможет избежать случаев, когда вакцинация проводится «на словах». Низкий уровень вакцинации каждый год вызывает смерть большого количества людей, что является особенно острой проблемой для развивающихся государств. В целях исправления ситуации потребуется обеспечить надёжный метод хранения информации о сделанных прививках. Эксперты из Массачусетского техинститута сообщили о создании методики для записи информации при помощи невидимого красителя. Он вводится под кожу параллельно с вакциной.Вещество имеет в себе квантовые точки, а также нанокристаллы на базе меди размером порядка 4 нм, которые помещены в прозрачные биосовместимые капсулы и могут отражать инфракрасный свет. Согласно словам специалистов, краситель имеет склонность располагаться под кожей в течение минимум 5 лет. Авторы разработки намерены вводить вещество в организм посредством пластырей с растворимыми иглами, которые уже проходят проверку на возможность использования в качестве метода доставки вакцин в организм.Каждый пластырь может вмещать в себя микроиглы с вакциной и специальные нанокристаллы. Это позволяет создать подкожную метку с кодом, указывающим дату вакцинации, объём введённой дозы препарата и непосредственно партию вакцины. Считать информацию можно при помощи обычного смартфона. Внедрённые данные способны помочь верным образом реализовать многократную вакцинацию, которая требуется для обеспечения защиты от кори и прочих болезней. Испытания на крысах показали, что квантовые точки имеют высокую безопасность и не понижают эффективность использования вакцины. В самом ближайшем времени команда исследователей намерена адаптировать метод для использования человеком.