Подкожные метки могут заменить бумажные листы о вакцинации
Подкожные метки могут стать заменой для бумажный листов, фиксирующих факт вакцинации. Специальный инфракрасный краситель даст возможность выяснить, какие конкретно прививки были сделаны пациенту, как и дозировку препаратов.
Это поможет избежать случаев, когда вакцинация проводится «на словах». Низкий уровень вакцинации каждый год вызывает смерть большого количества людей, что является особенно острой проблемой для развивающихся государств. В целях исправления ситуации потребуется обеспечить надёжный метод хранения информации о сделанных прививках. Эксперты из Массачусетского техинститута сообщили о создании методики для записи информации при помощи невидимого красителя. Он вводится под кожу параллельно с вакциной.
Вещество имеет в себе квантовые точки, а также нанокристаллы на базе меди размером порядка 4 нм, которые помещены в прозрачные биосовместимые капсулы и могут отражать инфракрасный свет. Согласно словам специалистов, краситель имеет склонность располагаться под кожей в течение минимум 5 лет. Авторы разработки намерены вводить вещество в организм посредством пластырей с растворимыми иглами, которые уже проходят проверку на возможность использования в качестве метода доставки вакцин в организм.
Каждый пластырь может вмещать в себя микроиглы с вакциной и специальные нанокристаллы. Это позволяет создать подкожную метку с кодом, указывающим дату вакцинации, объём введённой дозы препарата и непосредственно партию вакцины. Считать информацию можно при помощи обычного смартфона. Внедрённые данные способны помочь верным образом реализовать многократную вакцинацию, которая требуется для обеспечения защиты от кори и прочих болезней. Испытания на крысах показали, что квантовые точки имеют высокую безопасность и не понижают эффективность использования вакцины. В самом ближайшем времени команда исследователей намерена адаптировать метод для использования человеком.
Это поможет избежать случаев, когда вакцинация проводится «на словах». Низкий уровень вакцинации каждый год вызывает смерть большого количества людей, что является особенно острой проблемой для развивающихся государств. В целях исправления ситуации потребуется обеспечить надёжный метод хранения информации о сделанных прививках. Эксперты из Массачусетского техинститута сообщили о создании методики для записи информации при помощи невидимого красителя. Он вводится под кожу параллельно с вакциной.
Вещество имеет в себе квантовые точки, а также нанокристаллы на базе меди размером порядка 4 нм, которые помещены в прозрачные биосовместимые капсулы и могут отражать инфракрасный свет. Согласно словам специалистов, краситель имеет склонность располагаться под кожей в течение минимум 5 лет. Авторы разработки намерены вводить вещество в организм посредством пластырей с растворимыми иглами, которые уже проходят проверку на возможность использования в качестве метода доставки вакцин в организм.
Каждый пластырь может вмещать в себя микроиглы с вакциной и специальные нанокристаллы. Это позволяет создать подкожную метку с кодом, указывающим дату вакцинации, объём введённой дозы препарата и непосредственно партию вакцины. Считать информацию можно при помощи обычного смартфона. Внедрённые данные способны помочь верным образом реализовать многократную вакцинацию, которая требуется для обеспечения защиты от кори и прочих болезней. Испытания на крысах показали, что квантовые точки имеют высокую безопасность и не понижают эффективность использования вакцины. В самом ближайшем времени команда исследователей намерена адаптировать метод для использования человеком.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:20