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На смартфон OnePlus 7 вернулась функция скрытия выреза в экране

Смартфоны OnePlus 7 и 7 Pro снова получили обновление прошивки, которое, к слову, вернуло в их программную оболочку старую функцию. Теперь владельцы этих устройств снова могут скрыть вырез в дисплее для фронтальной камеры.
На смартфон OnePlus 7 вернулась функция скрытия выреза в экране

Кроме всего прочего, сообщается, что очередное обновление должно заметно улучшить качество фотографий камер в обеих моделях. Стабильная версия новой прошивки приходит пользователям под кодом OxygenOS 10.3.0 и, кроме всего прочего, содержит в себе исправления системы безопасности ОС Android. Также в обновления включены и другие изменения. К примеру, разработчик улучшил скорость запуска отдельных приложений и оптимизировал работу с ОЗУ. В некоторых приложениях также устранены возникавшие прежде проблемы с черно-белым экраном.

Обновления для OnePlus 7 и 7 Pro компания будет распространять поэтапно по регионам всего мира в течение ближайших нескольких дней.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:05

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