На смартфон OnePlus 7 вернулась функция скрытия выреза в экране





Кроме всего прочего, сообщается, что очередное обновление должно заметно улучшить качество фотографий камер в обеих моделях. Стабильная версия новой прошивки приходит пользователям под кодом OxygenOS 10.3.0 и, кроме всего прочего, содержит в себе исправления системы безопасности ОС Android. Также в обновления включены и другие изменения. К примеру, разработчик улучшил скорость запуска отдельных приложений и оптимизировал работу с ОЗУ. В некоторых приложениях также устранены возникавшие прежде проблемы с черно-белым экраном.Обновления для OnePlus 7 и 7 Pro компания будет распространять поэтапно по регионам всего мира в течение ближайших нескольких дней.