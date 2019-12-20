Новый ультразвуковой датчик превращает любую поверхность в сенсорную панель
Новый вид ультразвуковой технологии способен превратить любой самый обычный материал в сенсорную поверхность. Сообщается, что новый датчик может работать с металлом, пластиком, деревом, стеклом и другими материалами.
Уникальный ультразвуковой датчик разработан специалистами компании UltraSense Systems и имеет крошечные размеры. Кроме того, уже в 2020 году ожидается его появление в первых потребительских устройствах. Как предполагает разработчик, их разработка позволит создавать полностью бескнопочные смартфоны, сенсорные экраны из обычных дисплеев, а также мебель с удобными сенсорными поверхностями. Чип полноценно работает не только с любым материалом, но еще и не теряет своих качеств в случае загрязнения поверхностей. В компании также отмечают, что до нынешнего времени использование таких датчиков предложенным способом ни разу не было реализовано ни в одном из устройств.
Также сообщается, что датчик почти не потребляет энергии и может обходиться без отдельного процессора. Кроме того, он работает без специальных перчаток. Выполнено устройство по технологии, которая применяется в ультразвуковых дактилоскопических сканерах, установленных в флагманских моделях Samsung.
Уникальный ультразвуковой датчик разработан специалистами компании UltraSense Systems и имеет крошечные размеры. Кроме того, уже в 2020 году ожидается его появление в первых потребительских устройствах. Как предполагает разработчик, их разработка позволит создавать полностью бескнопочные смартфоны, сенсорные экраны из обычных дисплеев, а также мебель с удобными сенсорными поверхностями. Чип полноценно работает не только с любым материалом, но еще и не теряет своих качеств в случае загрязнения поверхностей. В компании также отмечают, что до нынешнего времени использование таких датчиков предложенным способом ни разу не было реализовано ни в одном из устройств.
Также сообщается, что датчик почти не потребляет энергии и может обходиться без отдельного процессора. Кроме того, он работает без специальных перчаток. Выполнено устройство по технологии, которая применяется в ультразвуковых дактилоскопических сканерах, установленных в флагманских моделях Samsung.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:10