Названы помогающие в профилактике рака фрукты
Эксперты назвали фрукты, помогающие в профилактике онкозаболеваний. Просто придерживаясь здорового образа жизни можно предотвратить порядка 40% случаев появления рака.
Открывает список полезных фруктов рамбутан. Он насыщен антиоксидантами, которые помогают вывести свободные радикалы, вызывающие повреждения на клеточном уровне. Арбуз помогает утолить жажду в жаркий сезон, но также способен снизить риск заболевания раком благодаря наличию веществ, которые ингибируют воспалительные процессы.
Ученые сообщают, что экстракт персика помогает ликвидировать клетки онкологии и не позволить опухоли поразить здоровые органы. Гранат подавляет ароматазу, которая имеет отношение к развитию рака молочной железы. Шесть веществ в его составе могут блокировать болезнь, спровоцированную эстрогеном. Мангостан представляет собой уникальный источник антиоксидантов, которые помогают ликвидировать злокачественные клетки. Плод имеет сильный противовоспалительный эффект.
Открывает список полезных фруктов рамбутан. Он насыщен антиоксидантами, которые помогают вывести свободные радикалы, вызывающие повреждения на клеточном уровне. Арбуз помогает утолить жажду в жаркий сезон, но также способен снизить риск заболевания раком благодаря наличию веществ, которые ингибируют воспалительные процессы.
Ученые сообщают, что экстракт персика помогает ликвидировать клетки онкологии и не позволить опухоли поразить здоровые органы. Гранат подавляет ароматазу, которая имеет отношение к развитию рака молочной железы. Шесть веществ в его составе могут блокировать болезнь, спровоцированную эстрогеном. Мангостан представляет собой уникальный источник антиоксидантов, которые помогают ликвидировать злокачественные клетки. Плод имеет сильный противовоспалительный эффект.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:50