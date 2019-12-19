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Названы помогающие в профилактике рака фрукты

Эксперты назвали фрукты, помогающие в профилактике онкозаболеваний. Просто придерживаясь здорового образа жизни можно предотвратить порядка 40% случаев появления рака.

Открывает список полезных фруктов рамбутан. Он насыщен антиоксидантами, которые помогают вывести свободные радикалы, вызывающие повреждения на клеточном уровне. Арбуз помогает утолить жажду в жаркий сезон, но также способен снизить риск заболевания раком благодаря наличию веществ, которые ингибируют воспалительные процессы.

Ученые сообщают, что экстракт персика помогает ликвидировать клетки онкологии и не позволить опухоли поразить здоровые органы. Гранат подавляет ароматазу, которая имеет отношение к развитию рака молочной железы. Шесть веществ в его составе могут блокировать болезнь, спровоцированную эстрогеном. Мангостан представляет собой уникальный источник антиоксидантов, которые помогают ликвидировать злокачественные клетки. Плод имеет сильный противовоспалительный эффект.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:50

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