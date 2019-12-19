Кристина Асмус порассуждала о встрече Нового года в "голом" наряде

Кристина Асмус решила обсудить со своими подписчиками, как и где можно отметить новогодние праздники. Актриса призналась, что ничего пока не планирует и всё может решиться лишь 30 декабря. Однако она склоняется к тому, что Новый год будет отмечать дома в кругу родных и близких. Асмус рассказала, что ей нравится писать свои желания на бумаге, сжигать и бросать в бокал. При этом, она заметила, что желает всем хейтерам быть счастливыми в 2020 году.Свою публикацию актриса сопроводила фото, на котором изображена в воздушном бежевом платье. Звезда фильма «Текст» выбрала для фотографии наряд с высоким белым воротником, который состоит из боди телесного цвета и пышной юбки из фатина. Многие подписчики артистки отметили, что она прекрасно выглядит, поделились своими вариантами встречи праздника и рассказали, что тоже придерживаются традиции загадывать желание под Новый год. Некоторые выразили своё восхищение стройностью знаменитости. Однако нашлись и те, кому не очень понравилась фотография, и они отметили, что актриса как будто голая сидит на диване.