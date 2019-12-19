Xiaomi создала для популярного Redmi Note 8 Pro сверхпрочное защитное стекло
Китайская компания Xiaomi сообщает о старте продаж нового аксессуара под названием Mi Protective Glass. Речь о сверхпрочном защитном стекле, которое предназначено для лицевой панели популярного смартфона Redmi Note 8 Pro и обеспечивает беспрецедентный уровень защиты экрана гаджета.
Новинка представлена в виде 2,5D стекла, которое было разработано специалистами компании в сотрудничестве с известным производителем защитных покрытий – Corning. Толщина защитного аксессуара составляет скромные 0,4 миллиметра, а с одной из его сторон нанесен силиконовый клей для удобного и простого монтажа без образования пузырьков. Данное стекло предлагает более высокий уровень защиты в сравнении с обычным закаленным стеклом, как минимум, об этом утверждается в официальном заявлении производителя.
В компании, к примеру, утверждают, что Mi Protective Glass подвергается дополнительной обработке, чем обеспечивается в пять раз более высокий уровень защиты от царапин и острых предметов, а также в случае падения. Твердость стекла заявлена на уровне 9Н. Наконец, отмечается, что стекло имеет олеофобное покрытие, которое снизит количество бликов и предотвратит загрязнение. Стоимость этого аксессуара составит 5 долларов 50 центов.
Новинка представлена в виде 2,5D стекла, которое было разработано специалистами компании в сотрудничестве с известным производителем защитных покрытий – Corning. Толщина защитного аксессуара составляет скромные 0,4 миллиметра, а с одной из его сторон нанесен силиконовый клей для удобного и простого монтажа без образования пузырьков. Данное стекло предлагает более высокий уровень защиты в сравнении с обычным закаленным стеклом, как минимум, об этом утверждается в официальном заявлении производителя.
В компании, к примеру, утверждают, что Mi Protective Glass подвергается дополнительной обработке, чем обеспечивается в пять раз более высокий уровень защиты от царапин и острых предметов, а также в случае падения. Твердость стекла заявлена на уровне 9Н. Наконец, отмечается, что стекло имеет олеофобное покрытие, которое снизит количество бликов и предотвратит загрязнение. Стоимость этого аксессуара составит 5 долларов 50 центов.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:35