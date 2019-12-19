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Информационная открытость экотехнопарка «Калуга

Эконотехнопарк «Калуга», который уже подготовил все необходимые рабочие агрегаты для запуска комплекса в первом квартале нового года, открыл на своем официальном сайте специальную форму для обратной связи. Через эту функцию все желающие могут задать интересующие их вопросы относительно проекта и получить компетентный ответ от представителей организации. Подобная возможность создана в рамках реализации новой программы полной информационной открытости перед обществом, которую решило реализовать руководство технопарка. И подобные шаги уже начали приносить первые результаты, пишет mk.ru
Информационная открытость экотехнопарка «Калуга

Как отмечает пресс-служба «Калуги», подобные предложения от представителей среднего и малого бизнеса являются довольно актуальными, ведь в перспективе экотехнопарк рассчитывает на сотрудничество с производителями товаров в регионе. Организация будет поставлять бизнесу стекло, бумагу, пластик, цветные металлы и прочие полезные материалы, которые будут извлекаться из твердых бытовых отходов на сортировочных мощностях парка.

«Новый сортировочный комплекс способен отобрать до 25% ресурсов, которые могут быть впоследствии использованы снова в производстве. В этих объемах нуждаются наши предприятия, которые занимаются выпуском товаров для садоводства и прочих нужд, вплоть до капроновых колгот», - отметил недавно заместитель главы регионального Минстроя Руслан Маилов.

Как отмечают представители парка, по форме обратной связи им приходят вопросы связанные, в том числе с безопасностью производственного процесса для экологии, а также о том, как обеспечивается контроль работы линий. В «Калуге» объяснили, что высокая экологическая безопасность производства была принципиальным фактором, который закладывался при разработке проекта наравне с эффективностью линий. Когда речь идет о возведении столь масштабного предприятия, необходимо прорабатывать меры контроля практически для всего: воды, земли, воздуха, транспортных средств и самих отходов. К примеру, для обеспечения надлежащего контроля состояния окружающей среды, по периметру экотехнопарка были размещены специальные гидрогеологические скважины, с помощью которых автоматическая система мониторит состояние подземных вод 24 часа в сутки. Фиксируется температура воды, ее уровень и степень минерализации. Приборы фиксируют даже самые незначительные изменения в этих показателях и незамедлительно сигнализируют об этом диспетчеру. Кроме всего прочего, система может самостоятельно подсказать персоналу парка оптимальные решения для тех или иных ситуаций.

Наконец, отмечают в экотехнопарке, все площадки для аккумуляции и хранения остатков отходов, которые не подлежат утилизации, являются полностью изолированными от контакта с грунтом посредством применения геосинтетических материалов вроде бентонитовых матов, геомембран и прочего. В связи с этим проникновение осадков с талыми и дождевыми водами в грунт исключено. Более того, неслучайно выбрано и место для строительства «Калуги», неподалеку от деревни Михали – под местным грунтом присутствует природный водоупорный глиняный пласт, который позволяет обеспечить дополнительную гидравлическую изоляцию в указанной зоне.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:35

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