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Эксперты заявили, что косметика может влиять на половое созревание девочек

Известно, что девочки в возрасте 10-12 лет начинают пользоваться косметикой из маминой косметички. Однако появилась информация о результатах исследования, показавших, что химические вещества в составе косметических средств способствуют ускорению полового созревания девочек.

Эксперты из США взяли анализы мочи у женщин в положении и по результатам исследований отметили повышенный риск раннего полового созревания у ещё не родившихся девочек. Учёных заинтересовали вещества, которые содержатся в косметических продуктах: фталаты, парабены и фенолы.

Учёный Кимом Харли из Калифорнийского университета в Беркли заявил, что у беременных, в анализах которых было обнаружено повышенное содержание фталата в моче, родились девочки с проявлением вторичных половых признаков (рост волос) намного раньше положенного срока. Более раннее наступление менструации стало причиной присутствия увеличенной концентрации фенола в моче у беременных женщин и родившихся девочек. Исследование мочи 9-тилетних девочек, которое показало высокое скопление парабена, стало основанием для раннего полового созревания. Особо опасно на организм воздействует несколько токсинов, которые содержатся в косметике.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:42

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