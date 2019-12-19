Эксперты заявили, что косметика может влиять на половое созревание девочек





Эксперты из США взяли анализы мочи у женщин в положении и по результатам исследований отметили повышенный риск раннего полового созревания у ещё не родившихся девочек. Учёных заинтересовали вещества, которые содержатся в косметических продуктах: фталаты, парабены и фенолы.Учёный Кимом Харли из Калифорнийского университета в Беркли заявил, что у беременных, в анализах которых было обнаружено повышенное содержание фталата в моче, родились девочки с проявлением вторичных половых признаков (рост волос) намного раньше положенного срока. Более раннее наступление менструации стало причиной присутствия увеличенной концентрации фенола в моче у беременных женщин и родившихся девочек. Исследование мочи 9-тилетних девочек, которое показало высокое скопление парабена, стало основанием для раннего полового созревания. Особо опасно на организм воздействует несколько токсинов, которые содержатся в косметике.