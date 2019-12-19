Лидия Федосеева-Шукшина посетила больницу для обследования

Продюсер разместил на странице своего аккаунта в Instagram общий снимок. В комментарии он указал, что Федосеева-Шукшина была доставлена в больницу. Он подчеркнул, что её самочувствие хорошее, а врачи в клинике «прекрасные». Музыкант описал ситуацию как запланированный осмотр., — сообщил Алибасов во время общения с журналистами.