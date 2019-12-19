Лидия Федосеева-Шукшина посетила больницу для обследования
Лидия Федосеева-Шукшина проходит обследование в больнице. В соответствии со словами её мужа Бари Алибасова, здоровью знаменитости ничего не угрожает, а сама процедура является стандартной.
Продюсер разместил на странице своего аккаунта в Instagram общий снимок. В комментарии он указал, что Федосеева-Шукшина была доставлена в больницу. Он подчеркнул, что её самочувствие хорошее, а врачи в клинике «прекрасные». Музыкант описал ситуацию как запланированный осмотр.
«Лидия Николаевна с постоянной периодичностью проходит обследование, поскольку желает быть здоровой и продолжать долго жить. Ввиду этого она, в отличие от многих, всегда проходит плановое обследование, а также точно соблюдает советы медиков», — сообщил Алибасов во время общения с журналистами.
Продюсер разместил на странице своего аккаунта в Instagram общий снимок. В комментарии он указал, что Федосеева-Шукшина была доставлена в больницу. Он подчеркнул, что её самочувствие хорошее, а врачи в клинике «прекрасные». Музыкант описал ситуацию как запланированный осмотр.
«Лидия Николаевна с постоянной периодичностью проходит обследование, поскольку желает быть здоровой и продолжать долго жить. Ввиду этого она, в отличие от многих, всегда проходит плановое обследование, а также точно соблюдает советы медиков», — сообщил Алибасов во время общения с журналистами.