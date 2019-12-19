Михаил Горбачев прокомментировал свою госпитализацию





Как передает агентство РИА Новости, лечение Горбачева от воспаления легких уже завершилось, поэтому медики планируют выписать Михаила Сергеевича в ближайшее время. «Это правда, но я уже выздоравливая. По большому счету, мое лечение завершено, сейчас еще пара дней выдержки и выписка», - отметил бывший президент. На просьбу российских журналистов уточнить, когда именно его выпишут, политик отметил, что это произойдет скоро. «Говорят, что была пневмония, но, к счастью, заболевание удалось оперативно перехватить», - добавил он.Напомним, ранее появились тревожные сообщения о том, что Михаил Горбачев оказался в больнице с воспалением легких, информация о состоянии политика не уточнялась.