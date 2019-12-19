Microsoft обеспечит посмертную поддержку для Windows 7





Как отмечают источники, в самой компании утверждают, что полноценная программная поддержка данного продукта будет прекращена уже 14 января следующего года. Зато обладатели бизнес-версий системы продолжат получать обновления безопасности. Впрочем, речь лишь о специальных изданиях системы, которые имеют платную поддержку сроком до трех лет. Более того, компания уже обновила информацию на своем официальном сайте, заявив, что продолжит выпуск патчей безопасности под завершающую свой жизненный цикл десктопную платформу, однако не станет обновлять систему MSE. Эксперты при этом считают, что в особых случаях американская корпорация все равно будет «латать» уязвимости во всех без исключения версиях Windows 7.Напомним, ранее стало известно, что с середины января грядущего года компания окончательно прекратит поддерживать операционную систему Windows 7. Представители Microsoft в связи с этим призывают тех, кто еще не успел перейти на новую платформу, поспешить с обновлением до актуальной версии последней на данный момент «оси» - Windows 10.