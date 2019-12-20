Жасмин и Татьяна Навка споют дуэтом для россиян в новогоднюю ночь





Жасмин и Татьяна Навка во время съемок их совместного праздничного номера на катке ВДНХ максимально старались зажечь зрителей. Жасмин пела с радостной улыбкой, а Навка весело танцевала и подпевала. Холод и усталость на съемной площадке не стали преградой для звезд. Они работали в полную силу. Однако, по словам знаменитостей, для них обоих декабрь является непростым и очень загруженным периодом. Новогодние праздники они планируют отмечать в семейном кругу.Жасмин поделилась, что в новогоднюю ночь не будет выступать на корпоративах, хоть этот день и самый прибыльный для певцов. Артистка хочет быть с семьей, играть с детьми и смотреть с ними на подарки. Татьяна Навка рассказала, что из-за множества выступлений и репетиций, а также желания всегда все успеть, у нее нет новогоднего настроения и ощущения праздника.