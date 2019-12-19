Егор Крид стал самой популярной знаменитостью в российском TikTok





Наиболее вирусным танцевальным челленджем 2019 года был флеш-моб #imok, который начал коллектив Little Big. Среди оригинальных — выделили #новоеискусство. Лидером по числу подписчиков среди знаменитостей оказался Егор Крид, набрав 1,9 млн поклонников. Преодолеть планку в 1 млн удалось Ольге Бузовой, Андрею Гайдуляну и музыкальной группе Little Big.В качестве «Прорыва года» отметили комика Михаила Галустяна, который создал аккаунт для нового проекта Супержорик. После регистрации в конце ноября он сумел собрать почти 500 тысяч подписчиков в течение 3-х недель. Наиболее популярным музыкантом платформы признали Тиму Белорусских, поскольку в топ-10 композиций включены сразу 3 его работы.