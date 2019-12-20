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Юлианна Караулова опровергла обвинения фанатов в использовании "фотошопа"

Юлианна Караулова часто удивляет фанатов безупречными образами, однако некоторые постоянно обвиняют звезду в использовании "фотошопа". Экс-участница "Фабрики звезд" ответила на необоснованные претензии со стороны поклонников.

Юлианна Караулова недавно выступила на церемонии "Песни года", где предстала перед публикой в эффектном платье, которое подчеркивало спортивную фигуру певицы. Подписчики в соцсетях высказали сомнения относительно честности кумира, так как она, по их мнению, отредактировала фотографии в Instagram. Новое интервью с исполнительницей помогло избавиться от всех недоразумений. Караулова говорит, что использует фоторедактор исключительно для исправления незначительных изъянов, вроде акне.

Что касается глобальных изменений, то сама знаменитость утверждает об отсутствии подобных намерений. Она заверяет фанатов, что у "неё действительно узкая талия". Кроме того, любых сомневающихся она приглашала на собственные живые выступления, где они могут убедиться в этом лично. Караулова добавляет, что подобных успехов она добилась исключительно благодаря правильному питанию и физическим нагрузкам. Тем более, подтянутый вид является крайне важным для её будущего участия в новогоднем «Голубом Огоньке», в котором звезда планирует появиться в обтягивающем черном наряде.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 06:11

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