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Дочь Алсу Микелла Абрамова поздравила Билли Айлиш трогательной песней

11-летняя Микелла Абрамова давно рассказывала, что является большой поклонницей американской исполнительницы Билли Айлиш. Не так давно она решила поздравить знаменитость с 18-летием, посвятив ей трогательную песню.
Дочь Алсу Микелла Абрамова поздравила Билли Айлиш трогательной песней

Дочь российской певицы Алсу довольно часто публикует на своей страничке в социальной сети Instagram видеоролики, на которых поет вживую, да еще и аккомпанируя себе на пианино, гитаре или укулеле. В последние дни юное дарование отвлеклась на учебу и различные мероприятия, на которые часто ходит вместе со знаменитой мамой, однако в минувшую среду все же опубликовала новый ролик, который посвящен популярной исполнительнице Билли Айлиш. Последняя, стоит отметить, 18 декабря отметила 18-летие. «Сегодня день рождения Билли Айлиш. Если вы читаете это, Билли, вы вдохновляете меня, вы очень милая и обладаете большим талантом. Я вас люблю и надеюсь, что этот год будет для вас еще успешней, чем прошлый», - гласит подпись Микеллы под этой публикацией.

Примечательно, что свое видео дочь Алсу подписала именно на английском языке, видимо, надеясь, что ее кумир все таки заметит это оригинальное поздравление.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:12

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