Дочь Алсу Микелла Абрамова поздравила Билли Айлиш трогательной песней
11-летняя Микелла Абрамова давно рассказывала, что является большой поклонницей американской исполнительницы Билли Айлиш. Не так давно она решила поздравить знаменитость с 18-летием, посвятив ей трогательную песню.
Дочь российской певицы Алсу довольно часто публикует на своей страничке в социальной сети Instagram видеоролики, на которых поет вживую, да еще и аккомпанируя себе на пианино, гитаре или укулеле. В последние дни юное дарование отвлеклась на учебу и различные мероприятия, на которые часто ходит вместе со знаменитой мамой, однако в минувшую среду все же опубликовала новый ролик, который посвящен популярной исполнительнице Билли Айлиш. Последняя, стоит отметить, 18 декабря отметила 18-летие. «Сегодня день рождения Билли Айлиш. Если вы читаете это, Билли, вы вдохновляете меня, вы очень милая и обладаете большим талантом. Я вас люблю и надеюсь, что этот год будет для вас еще успешней, чем прошлый», - гласит подпись Микеллы под этой публикацией.
Примечательно, что свое видео дочь Алсу подписала именно на английском языке, видимо, надеясь, что ее кумир все таки заметит это оригинальное поздравление.
Дочь российской певицы Алсу довольно часто публикует на своей страничке в социальной сети Instagram видеоролики, на которых поет вживую, да еще и аккомпанируя себе на пианино, гитаре или укулеле. В последние дни юное дарование отвлеклась на учебу и различные мероприятия, на которые часто ходит вместе со знаменитой мамой, однако в минувшую среду все же опубликовала новый ролик, который посвящен популярной исполнительнице Билли Айлиш. Последняя, стоит отметить, 18 декабря отметила 18-летие. «Сегодня день рождения Билли Айлиш. Если вы читаете это, Билли, вы вдохновляете меня, вы очень милая и обладаете большим талантом. Я вас люблю и надеюсь, что этот год будет для вас еще успешней, чем прошлый», - гласит подпись Микеллы под этой публикацией.
Примечательно, что свое видео дочь Алсу подписала именно на английском языке, видимо, надеясь, что ее кумир все таки заметит это оригинальное поздравление.