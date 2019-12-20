Учёные: Искусство помогает продлить жизнь





Прошлые исследования позволили установить, что искусство способствует улучшению психологического и физического состояния людей. При этом понижаются риски появления депрессии, слабости, деменции, хронической боли. Теперь найдена связь и с долголетием. Эксперты на протяжении 12 лет проводили анализ состояния здоровья свыше 6 тысяч англичан, возраст которых превышает 50 лет.У людей, которые были связаны с искусством 1-2 раза в год, риск преждевременной смерти показывал снижение примерно на 14% в сравнении с теми, кто не являлся частью такого рода мероприятий. Для лиц, которые погружаются в искусство с периодичностью в несколько месяцев, негативный показатель уменьшался на 31%. Эксперимент не имеет возможности точно определить причину подобной связи, однако исследователи признают влияние ограничения культурной вовлечённости на состояние человека. Работа в данном направлении будет продолжена, но даже сегодня эксперты выражают опасения по вопросу снижения числа предметов, имеющих отношение к исследованию музыки и другого искусства в школах и ВУЗах.