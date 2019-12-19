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Honda готовит презентацию автономного кабриолета Augmented Driving Concept

Выставка потребительской электроники CES станет мероприятием, в рамках которого японская компания Honda представит свою передовую новинку. Речь идет о концепте автономного кабриолета Augmented Driving Concept.
Honda готовит презентацию автономного кабриолета Augmented Driving Concept

Сейчас детали о грядущем дебютанте держатся в секрете. Известно лишь, что автомобиль призван показать широкой публике принципиально новый подход к управлению транспортом, который, тем не менее, выражен именно в рулевом колесе. Сам Honda Augmented Driving Concept представлен в виде 2-дверного кабриолета с урезанным ветровым остеклением по примеру спидстера. Автомобиль чем-то напоминает ранее показанный концепт Honda Е с обрезанным верхом. В передней части машины установлены круглые пластиковые фонари, а его интерьер выглядит очень минималистично – здесь нет даже никаких клавиш. Единственным элементом, с помощью которого водитель сможет взаимодействовать с машиной, оказался руль.

Руль в данном случае играет не только традиционную роль, поворачивая колеса машины, но еще и выполняет функции педалей газа и тормоза. Водителю нужно нажать на рулевое колесо и толкнуть его вперед, чтобы набрать скорость, а также потянуть назад – чтобы замедлиться или остановиться. Присутствует на руле и элемент запуска двигателя, который срабатывает путем двойного нажатия на него сверху. Представят новинку на выставке CES, которая пройдет в первой половине следующего месяца.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:57

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