Врач-педиатр рассказала о продуктах, которые стоит избегать при кормлении младенца





Врач-педиатр Татьяна Буцкая напоминает, сухое молоко детям не рекомендуется. Известно, что оно и сухая молочная смесь неидентичные по своим составляющим. Цельное сухое молоко имеет компоненты-оксистеролы - это вещество, основой которого является холестерин, и он вреден для младенца. Сухие смеси разрабатываются специально для детского организма. Для их правильного подбора необходима консультация специалиста, который сможет подобрать лучший вариант для питания ребенка.Также стоит отказаться от коровьего и козьего молока. Они могут возбудить аллергию у детей. Нет необходимости торопиться с использованием в рационе кисломолочной продукции, особенно покупной. Она может нарушить кислотно-щелочной баланс в организме младенца и создать лишнюю нагрузку на почки. До шести месяцев не нужно кормить ребенка манной безглютеновой кашей. Она не насыщает младенца полезными микроэлементами и витаминами, а имеет в составе лишь так называемые пустые калории.