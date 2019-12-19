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Дарья Клюкина показала украшенные к Новому году роскошные апартаменты

Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина в своем личном блоге постоянно показывает свою огромную гардеробную. Теперь же она продемонстрировала роскошные апартаменты, которые красиво украсила к Новому году.
Дарья Клюкина показала украшенные к Новому году роскошные апартаменты

Дарья Клюкина с мужем Владимиром Чоповым, который является топ-менеджером «Газпром-Медиа», проживает в престижном жилом комплексе столицы. Их квартира уютная, просторная и светлая. В ней есть красивая спальня, шикарная гостиная, которая изящно переходит в кухню. В интерьере преобладают светлые тона. Апартаменты обставлены дорогой мебелью, а люстры в квартире сделаны из хрусталя. На кухне есть барная стойка.

Клюкина и Чопов стали супругами осенью, однако об их романе было известно уже вначале года. Будущие влюбленные познакомились во время работы, позже их деловые отношения переросли в романтические. На церемонию бракосочетания, которая проходила в Италии, пришло много представителей шоу-бизнеса России.

Клюкина была единственной, кто два раза боролся за любовь главного героя в шоу «Холостяк». После него девушка стала знаменитой и начала вести свой блог. Сейчас она участвует во многих рекламных проектах и делится с подписчиками своими достижениями.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:50

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