Дарья Клюкина показала украшенные к Новому году роскошные апартаменты





Дарья Клюкина с мужем Владимиром Чоповым, который является топ-менеджером «Газпром-Медиа», проживает в престижном жилом комплексе столицы. Их квартира уютная, просторная и светлая. В ней есть красивая спальня, шикарная гостиная, которая изящно переходит в кухню. В интерьере преобладают светлые тона. Апартаменты обставлены дорогой мебелью, а люстры в квартире сделаны из хрусталя. На кухне есть барная стойка.Клюкина и Чопов стали супругами осенью, однако об их романе было известно уже вначале года. Будущие влюбленные познакомились во время работы, позже их деловые отношения переросли в романтические. На церемонию бракосочетания, которая проходила в Италии, пришло много представителей шоу-бизнеса России.Клюкина была единственной, кто два раза боролся за любовь главного героя в шоу «Холостяк». После него девушка стала знаменитой и начала вести свой блог. Сейчас она участвует во многих рекламных проектах и делится с подписчиками своими достижениями.