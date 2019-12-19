Британские острова заполонили "призрачные слизни" из Украины





"Призрачный слизень", обитающий в горных лесах Украины, был замечен в британском городе Эксетер, в результате чего ученые были озадачены его необъяснимым появлением. Присутствие животного означает, что эндемические дождевые черви Великобритании могут столкнуться с хищником, с которым они никогда не имели дела прежде, и против которого они не имеют естественной защиты. Некоторые эксперты предполагают, что слизни могли быть доставлены на Британские острова через почву, компост или растения, импортированные из Украины.Selenochlamys Ysbryda может иметь длину до 8 см и отличается характерным, призрачно-белым цветом тела. Впервые этот вид был зарегистрирован в Великобритании в 2008 году. С тех пор сообщалось о разных случаях наблюдений, в основном из Южного Уэльса, в Кардиффе и его окрестностях. Моллюски наиболее активны ночью и проводят большую часть жизни под поверхностью почвы, что затрудняет их обнаружение. На самом деле, они способны пробираться на глубину до метра под землей. Они делают это в погоне за земляными червями, которых они ловят и пожирают, используя специально приспособленные рты. Эти хищные инстинкты вызывают некоторое беспокойство у экологов, которые теоретизируют о возможном вреде окружающей экосистеме.