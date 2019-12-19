Анастасия Вертинская пожаловалась на нестабильность профессии актёра





Некоторым актёрам приходится дожидаться годами, когда они будут замечены режиссерами. С течением времени они теряют возможность сыграть некоторые типы ролей., – сообщила артистка.Анастасия Вертинская в своё время была весьма востребованной, что позволило ей сняться в большом количестве известных фильмов. В то же время она чувствовала дискомфорт по причине необходимости подчиняться другим людям на съёмочной площадке. В молодости невозможность выразить собственную позицию давалась знаменитости легче, однако с годами многие вещи поменялись. Актриса нашла для себя метод самовыражения в театре, поскольку там оказалось всё, что ей требовалось.Анастасия Вертинская ранее являлась женой режиссера Никиты Михалкова. Она родила ему сына Степана, однако наличие ребёнка не помогло сохранить отношения. Знаменитости расстались по причине расхождения во взглядах на жизнь. Как удалось выяснить впоследствии, они оказались слишком отличающимися людьми.