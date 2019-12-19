Эксперты сравнили Google Stadia и Xbox One X





Сначала первые, кто решился опробовать Google Stadia себе, жаловались на задержки, но теперь ситуация улучшилась. Это и стало поводом для сравнения сервиса с самой мощной консолью современности. Как оказалось, в большинстве существующих на данный момент ААА-тайтлов сервисы очень схожи, более того, Google Stadia в отдельных сценариях может похвастать даже более высокими результатами. Так, популярная игра Destiny 2 запустилась в сервисе с более низким разрешением, зато частота кадров оказалась в два раза выше.Как утверждают эксперты, в целом обе эти платформы показывают очень схожее качество картинки и почти одинаковую производительность. И это воспринимается специалистами как очень хороший знак, особенно если принимать во внимание тот факт, что Google пока еще только запустила свой новый сервис, а сам он находится на ранней стадии своего развития. Не исключено, что в будущем Stadia действительно сможет стать полноценной заменой физических игровых решений.