В Foxconn реализовали бракованные iPhone на 43 млн долларов





Apple объявила о начале расследования относительно массового мошенничества со стороны менеджеров Foxconn, которые продавали iPhone, сделанные из бракованных частей. За последние три года эта схема в тайваньской компании принесла 43 миллиона долларов злоумышленникам. По предварительной информации, ответственная за уничтожение дефектных элементов команда организовала их продажу криминальной организации. Последняя собирала их в работающие смартфоны и впоследствии продавала ничего не подозревающим покупателям.В Foxconn еще не дали официальных комментариев по поводу подобных обвинений, но о сложившейся ситуации высказался бывший председатель компании Терри Го. Он сказал, что в компании с более чем миллионом сотрудников могут произойти самые «неожиданные вещи». Известно, что это не первый раз, когда iPhone становился центром ряда крупных мошенничеств. Ранее в этом году два китайских студента-инженера якобы выманили у бренда почти 1 миллион долларов после незаконного получения нефункциональных контрафактных устройств. Они впоследствии были переданы службе поддержки потребителей для замены по гарантии.