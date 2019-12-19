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В Израиле учёные нашли древнюю стену для защиты от зимних бурь

Специалист Эхуд Галили сообщил, что в Израиле были обнаружены останки затопленной деревни Тель-Хрейц и защитной стены. Находку датировали возрастом около 7000 лет. С такой стеной деревня могла просуществовать 200-300 лет, однако это не уберегло её от зимних бурь.

В эпоху неолита берега современного Израиля и Сирии были обжиты поселенцами. Учёный Эхуд Галили (Ehud Galili) и его коллеги сообщают, что им удалось обнаружить останки затопленной деревни Тель-Хрейц и защитной стены. Впервые это получилось сделать в 2012 году в 90 метрах от берега и на глубине около 4 метров. Спустя пару дней песок опять покрыл останки, и лишь в 2015 году после подобного шторма учёные-археологи смогли изучить древнее поселение. Самой любопытной деталью оказалась длинная стена, которая построена людьми вдоль бывшей линии берега между домами и морем.

Стена выложена из камней, вес которых достигал до тонны. Судя по всему, их доставили от места добычи в 4 километрах от неолитического поселения. По подсчётам учёных, длина стены около 100 метров. Радиоуглеродное исследование позволило датировать находку, ее возраст составил около 7000 лет. Эксперты считают, что поселение могло просуществовать 200-300 лет. Однако зимние бури подобрались слишком близко к домам и жителям деревни пришлось их покинуть.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:48

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