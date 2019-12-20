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Ателье ABT показало собственную свою версию кроссовера Audi SQ7 TDI

Ателье ABT продемонстрировало свою уникальную модификацию Audi SQ7 TDI. Базовая сборка кроссовера использует дизельный силовой агрегат V8, генерирующий 435 «лошадок».

Эксперты из ABT Sportsline благодаря наличию фирменного контроллера двигателем AEC увеличили производительность до 510 лошадиных сил. Модифицированный SQ7 TDI получил спортивную пневматическую подвеску, а также систему «прогрессивного» рулевого механизма, получившего передаточное соотношение, которое меняется в зависимости от угла разворота рулевого колеса.

Похожий пакет доработок был создан для новой модели Audi SQ8. В 2020-м, по заявлению представителей ABT Sportsline, появится спецпакет для повышения аэродинамических параметров SQ7 TDI. В настоящее время он пребывает на этапе разработки. Сегодня покупателям ABT Audi SQ7 достанутся колёсные диски диагональю 22 дюйма из группы Sports Wheels от тюнинг-ателье. Доступны 3 специальных дизайна. Версия Sport GR отличается матовой черной окраской, для HR Aero предусмотрен дымчатый черный, а для HR-F – цвет под названием серебристая тень. При помощи конфигуратора на портале ABT Sportsline можно подобрать различные опции для салона авто.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:10

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