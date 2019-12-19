Стас Пьеха рассказал мечтает на Новый год получить "жилплощадь в центре Москвы"





Новое интервью Стаса Пьехи пролило свет на некоторые подробности из личной жизни исполнителя. Несмотря на невозможность отказаться от новогодних выступлений, звезда остается благодарным слушателям, поскольку аудитория "заряжает его позитивными эмоциями". Поэтому певец признается, что не ставит елку у себя дома и не наряжает её как все обычные россияне. Вместо этого празднование переносится на место работы, которое не мешает ему встретиться и провести время с семьей заранее.Кроме того, Пьеха признался в своей неприхотливости к каким-либо подаркам с одной существенной оговоркой. По словам музыканта, он "был бы не против", если бы ему подарили жилплощадь в центре Москвы. А что касается самой знаменитости, то он собирается дарить родным и близким цветы, конверты с деньгами и духи. Хотя у Пьехи присутствует скептическое отношение к новогодним традициям, он еще с самого детства загадывает желание под бой курантов.