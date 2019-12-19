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Большая пресс-конференция российского президента: главные заявления Путина в четвертый час

Большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина подошла к концу. В течение четвертого часа мероприятия журналисты, пришедшие в столичный ЦМТ, задали главе государства немало важных вопросов. Весьма интересными были и его ответы с базовыми тезисами.
Большая пресс-конференция российского президента: главные заявления Путина в четвертый час

Так, всех волнующихся о том, что российский сегмент сети Интернет может быть изолирован в рамках реализации закона о «суверенном Интернете», президент России успокоил, отметив, что «понятия суверенный и свободный совсем не противоречат друг другу». По словам Путина, речь в данном случае идет не об ограничениях для пользователей, а лишь о защите российской части глобальной Сети от внешнего отключения. Подняли журналисты в беседе с главой государства такую щепетильную тему, как рост реальных доходов населения страны. Владимир Владимирович отметил, что в третьем квартале текущего года все-таки наметился незначительный рост этого показателя, но его он считает недостаточным. Президент при этом пообещал, что федеральный центр продолжит работать над решением этого вопроса. «Рост реальных доходов населения должен быть обеспечен производительностью труда, а не раздачей денег», - добавил он.

На вопрос о том, что Путин считает своим главным достижением за все годы руководства страной, он отметил внутреннюю стабильность в России. Кроме того, тот факт, что россияне выдержали непростые периоды в середине 90-х и начале нулевых, российский лидер считает подвигом.

В целом же пресс-конференция продолжалась 4 часа 19 минут, что позволило ей войти в три самых продолжительных конференций российского президента за все время.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:38

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