Стартовали продажи нового кроссовера Luxgen URX





В салоне нового автомобиля место стандартной панели приборов инженеры компании Luxgen установили современный сенсорный дисплей с вертикальным расположением. Именно на нем и отображается вся актуальная система, он же служит центром управления мультимедийной системой автомобиля. Габаритные размеры Luxgen URX делают эту модель чуть более компактной, чем южнокорейский Hyundai Santa Fe, зато в продажу новинка поставляется в комплектациях на 5, 6 или даже 7 мест. А вот моторная гамма пока довольно скромная и представлена всего одной силовой установкой – это 1,8-итровый 205-сильный 4-цилиндровый турбированный двигатель, который работает с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.Объявила компания и цены на новый кроссовер. Так, на родном для себя китайском рынке Luxgen URX будет доступен по цене от 143 600 юаней, что эквивалентно примерно 1 283 000 российских рублей.