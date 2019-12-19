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Стартовали продажи нового кроссовера Luxgen URX

Компания Luxgen объявила о старте продаж своего нового кроссовера. Модель Luxgen URX станет флагманской в линейке марки, а ее облик отличается оригинальной двухуровневой оптикой и укрупненной решеткой радиатора.

В салоне нового автомобиля место стандартной панели приборов инженеры компании Luxgen установили современный сенсорный дисплей с вертикальным расположением. Именно на нем и отображается вся актуальная система, он же служит центром управления мультимедийной системой автомобиля. Габаритные размеры Luxgen URX делают эту модель чуть более компактной, чем южнокорейский Hyundai Santa Fe, зато в продажу новинка поставляется в комплектациях на 5, 6 или даже 7 мест. А вот моторная гамма пока довольно скромная и представлена всего одной силовой установкой – это 1,8-итровый 205-сильный 4-цилиндровый турбированный двигатель, который работает с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Объявила компания и цены на новый кроссовер. Так, на родном для себя китайском рынке Luxgen URX будет доступен по цене от 143 600 юаней, что эквивалентно примерно 1 283 000 российских рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:34

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