«За городом в компании семьи»: Мария Кожевникова рассказала, как будет отмечать Новый год





Мария Кожевникова поделилась, что после 30 лет, с появлением троих наследников, у нее изменилась система ценностей. Она предпочитает праздники в кругу семьи и не ожидает дорогих подарков. В данное время для нее главным стало устройство праздника для детей, чтобы им было радостно и весело. Звезда поделилась, что под бой курантов пишет на бумаге свои желания, поджигает ее, и остатки бросает в шампанское, которое после выпивает. Актриса не загадывает материальных желаний, а всегда просит, чтобы ее близкие были здоровы. По ее словам, на праздничном столе у их семьи всегда стоит оливье и сельдь под шубой.Мария Кожевникова также поделилась, что ее сыновья уже написали письма Деду Морозу, у которого попросили новогодние подарки. Старший сын хочет форму и мяч для футбола, средний – игрушку Playmobil, а младший – бетономешалку. Актриса планирует дарить своим детям только по одному подарку, чтобы они больше их ценили.