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Александр Овечкин показал, как готовится к Новому году с семьей

Александр Овечкин редко делится подробностями из личной жизни с собственными фанатами. Однако недавно хоккеист показал, как готовится к Новому году с семьей.

Несмотря на плотный рабочий график, Александр Овечкин находит время для собственной семьи. Известный спортсмен опубликовал изображение с годовалым сыном и женой Анастасией Шубской на фоне праздничных украшений. В подписи к фотографии хоккеист рассказал, как он нарядил елку вместе с любимыми, и покатал маленького наследника на спине. Известно, что пара живет в США, что отчасти затрудняет факт многочисленных тренировок и выездов нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Стоит отметить, что Овечкин развлекал своего сына со всей осторожностью и его возлюбленная поделилась видеороликом в Сети. Этот трогательный момент из личной жизни спортсмена решили распространить коллеги из национальной хоккейной лиги США на веб-платформе Twitter. Дочь актрисы Веры Глаголевой тоже решила своеобразно добавить колорита главному символу Нового года. Она выставила снимок с миниатюрной фигуркой собственного мужа, которая держала в руках Кубок Стэнли и висела на рождественской елке.

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Спорт / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:14

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