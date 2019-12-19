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На семейном торжестве у Леонида Якубовича соберутся все его дети от предыдущих браков

Недавно Леонид Якубович рассказал, что предстоящая новогодняя ночь будет для него необычной. На семейном торжестве соберутся все его дети от предыдущих браков. Так, должны приехать сын с женой, дочь и внучка. Все вместе они приготовят новогодние блюда.

Леонид Якубович заявил, что этот Новый год будет для него особенным, ведь за столом соберутся самые близкие люди. Так, планирует приехать сын Артем с женой и дочь Варвара, а также внучка Софья, которая тоже хочет поздравить любимого дедушку. Телеведущий рассказал, что находится в предвкушении праздника, ведь первый раз в жизни за новогодний стол отвечают его дети. Он поделился информацией, что меню составляли всей семьёй и уже распределили, кто и что хочет приготовить. Леонид Аркадьевич признался, что в еде не прихотлив, однако особенно отметил русскую кухню. Больше всего ему нравится картошка с селёдкой.

К слову, не так давно в ряде СМИ появились слухи о том, что из-за ухудшения здоровья Леониду Якубовичу установили кардиостимулятор. Однако шоумен решил опровергнуть эту информацию в свойственной ему манере. Он объяснил, что положение сложное и пришлось на носилках добираться из реанимации на теннис. Телеведущий сказал, что немного поиграет, а потом его унесут назад.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:41

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