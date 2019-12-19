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В Facebook сообщают о покупке облачного сервиса PlayGiga

Облачные игровые веб-платформы становятся перспективной моделью бизнеса, в которую недавно вошла компания Facebook. Руководство бренда сообщает о покупке геймерского сервиса PlayGiga.

Facebook приобрела испанский сервис облачных видеоигр PlayGiga, который ранее предлагал свои услуги в Италии, Аргентине, Чили и Испании. Компания официально подтвердила покупку в интервью иностранным изданиям, добавив, что стоимость сделки оценивается в 70 миллионов евро (около 78 миллионов долларов). Расширение происходит по мере роста рынка cloud-платформ благодаря появлению новых крупных "игроков". В прошлом месяце Google представил сервис Stadia, в то время как Microsoft анонсировала собственный проект xCloud в преддверии официального запуска в 2020 году. Между тем, Sony уже несколько лет владеет собственной платформой PlayStation Now.

Facebook пока официально не уточняет свои намерения в отношении PlayGiga, но некоторые эксперты предполагают ребрендинг под торговой маркой социальной сети. В последние годы американская корпорация уделяет все больше внимания геймерскому сегменту. Еще в марте 2019 года веб-сайт Facebook добавил на панель навигации раздел «Игры», который связал его с Twitch-подобным потоковым сервисом Facebook Gaming. Холдинг также проявлял большой интерес к VR-играм с момента приобретения Oculus в 2014 году, а в прошлом месяце начал сотрудничать с командой разработчиков из Beat Studios.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:00

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