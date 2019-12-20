Компания Puma представила кроссовки для геймеров





Разработка немецкой фирмы была названа Active Gaming Footwear. Стоимость обуви составляет $110. Компания-производитель позиционирует собственный продукт в качестве разработки для «активных игр». На странице описания отмечено, что эта обувь может восприниматься как «геймерские носки» для поклонников консолей.Подчеркивается, что ранее многие игроки не искали причину собственных проигрышей в используемой обуви, однако Puma создала метод для улучшения их показателей с ценником в $160. В прошлом месяце бренд Adidas выпустил кроссовки, которые созданы в поддержку киберспортсменов из группы Team Vitality. В итоге стали реализовать продукт на официальном портале.