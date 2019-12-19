Сергей Собянин поздравил Галину Волчек с днем рождения

Сергей Собянин назвал Галину Волчок неподражаемой актрисой, режиссером и педагогом. В своем поздравлении чиновник подчеркнул, что не представляет столицу без знаменитого театра «Современник», неизменным руководителем которого является именинница. В прошлом году, во время возвращения театра на историческую сцену после капитального ремонта, мэр встретился с актрисой. Она поделилась с ним своим огромным количеством идей по поводу дальнейшего развития театра. Поэтому в день рождения Сергей Собянин пожелал, чтобы все планы и мечты режиссера воплотились в жизнь, а на их реализацию были и здоровье, и силы.Галина Волчек исполнила роли в 20 фильмах, была режиссером более 30 спектаклей. С 1989 года она является художественным руководителем театра «Современник».