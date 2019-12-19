Tesla выпустила обновление, ускоряющее электрокар Model 3





Tesla официально запустила Acceleration Boost, который представляет собой внесение правок в ПО Model 3, оснащенной двухмоторной установкой. Известно, что это обеспечит ускорение до 100 км за 3,9, а не 4,4 секунды. Особенностью подобного обновления является то, что водителю не нужно посещать автосалоны для получения подобной модификации. Достаточно всего лишь загрузить обновление через специальную программу в смартфоне. Его стоимость составляет 2000 долларов США.Подобные улучшения в производительности получили и модели линейки Model S, которая сократила время заезда на 400 километров с 11,8 до 10,6 секунд. Такие невероятные скорости позволяют эксклюзивному электрокару от американской компании обогнать даже Porsche Taycan Turbo S. Возвращаясь к Tesla Model 3 нельзя не упомянуть включение этой машины в рейтинг самых безопасных автомобилей по версии американского Института страхования безопасности на дорогах. Его технические характеристики включают максимальную скорость до 225 километров в час при дальности езды на одном заряде до 498 километров.