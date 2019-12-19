Большая пресс-конференция Путина: итоги третьего часа беседы с журналистами





Комментируя вопрос о будущем Союзного государства с Беларусью, Владимир Путин отметил, что считает решение о создании такого объединения правильным. «Русский и белорусский народы в этническом смысле – это одно и то же, так же, как и украинский народ. Впрочем, решение по строительству союзного государства до сих пор выполнено только на 10%», - подчеркнул он. Спросили у президента и о новой пенсионной реформе, в ответ на что он заверил, что никакая новая пенсионная реформа на данный момент не просто не готовится, но даже не обсуждается, как в Кабинете министров, так и в Кремле.Затронули в общении с российским лидером и вопрос о здравоохранении, в особенности он касается больных детей и сбора средств на лечение. «У нас здравоохранение, как и образование, является бесплатным. Существуют сегменты, в которых эта работа перекрывается частной медициной. Но в целом население должно получать медицинскую помощь бесплатно. Это относится ко всем, в первую очередь, к детям. Разумеется, нам следует добиваться того, чтобы подход к детям был особенным, чтобы им уделялось особенное внимание. Сейчас детские рецепты вынесли в отдельную категорию лекарств», - высказался президент.Дал глава государства и весьма развернутый вопрос о домашнем насилии и нашумевшем законе, касающемся этой проблемы. «Я против насилия в любой его форме, в том числе и в семье, особенно в отношении детей и женщин. Насилие – признак низкой культуры, когда более сильная сторона пытается отстаивать свои права кулаками. Подавляющее большинство опрошенных ранее, около 70%, высказались в поддержку этого закона. Я не до конца понимаю, люди против насилия или за закон. Нужен ли он. Давайте это спокойно обсуждать, все должно пройти проверку», - подчеркнул Владимир Путин.