Марина Кравец записала саундтрек к мультфильму «Иван Царевич и Серый Волк»





Официальная премьера новинки состоится 26 декабря. Марина Кравец в беседе с журналистами "Вокруг ТВ" рассказала, что исполненная для мультфильма ею песня уже звучала во второй части, однако зрителям она так понравилась, что авторы решили взять ее и для нового эпизода, но использовать новую аранжировку.По сюжету мультика в тридевятом царстве зима в этом году очень морозная и длительная. Но настала весна, а все герои грустят, но вот появляется информация о том, что в Трисемнадцатом царстве будут проходить всесказочное песенные соревнования, которые не оставят без приключений главных героев.