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Марина Кравец записала саундтрек к мультфильму «Иван Царевич и Серый Волк»

В кинотеатре «Океан» скоро произойдет спецпоказ четвертой части мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк». Как выяснилось, звезда телеканала ТНТ Марина Кравец записала саундтрек к проекту, "подарив" свой голос героине Василисе.

Официальная премьера новинки состоится 26 декабря. Марина Кравец в беседе с журналистами "Вокруг ТВ" рассказала, что исполненная для мультфильма ею песня уже звучала во второй части, однако зрителям она так понравилась, что авторы решили взять ее и для нового эпизода, но использовать новую аранжировку.

По сюжету мультика в тридевятом царстве зима в этом году очень морозная и длительная. Но настала весна, а все герои грустят, но вот появляется информация о том, что в Трисемнадцатом царстве будут проходить всесказочное песенные соревнования, которые не оставят без приключений главных героев.

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Культура / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 04:09

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