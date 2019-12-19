"Для беременной женщины": Дмитрий Дмитренко забирает продукты на общей кухне





Как отметила участница проекта "Дом-2" Екатерина Скалон, она сделала Дмитрию Дмитренко замечание, на что супруг Ольги Рапунцель ответил, якобы ей что жалко продуктов для беременной женщины. Девушку подобное поведение возмутило, ведь продукты покупаются для всех участников проекта, как для тех, кто живет в общем, так и в отдельных домах.Это, стоит отметить, не единичный случай. По слухам, когда Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко жили за Периметром, мужчина также приезжал на проект, набивал пакеты продуктами и уезжал с ними домой.