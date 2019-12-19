Ученые объяснили редкость черных кошек сложностями в общении





Животные с черным либо крайне тёмным окрасом получили название меланисты. В их числе имеются как представители кошачьих, так и птицы, белки, лисы, даже насекомые. Ученые провели исследование, которое показало, что чёрным кошкам сложнее общаться с другими животными в дикой природе. Они хорошо маскируются, однако у этого преимущества оказалась неожиданная негативная сторона.Многие кошки используют белые пятна на ушах в целях общения друг с другом. Полностью черные особи не могут этого сделать. Белые пятна на ушах могут быть спрятаны, но если кошка испугана, то они являются сигналом опасности. Для меланистов послать такого рода предупреждение оказалось невозможным. Из-за проблем с коммуникацией черным кошкам сложнее оставить потомство.