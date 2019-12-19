Адвокат Филиппа Киркорова прокомментировал задолженность певца по кредиту





Таганский районный суд города Москва обязал Филиппа Киркорова и его предприятие ООО "Филипп Киркоров Продакшн" выплатить 779 тысяч евро долгового обязательства по кредиту ликвидируемому латвийскому банку ABLV Bank. При этом банк требовал от артиста больше 3,3 миллиона евро (около 230 миллионов рублей). Цена квартиры, которую предложили продать, составляет больше 193 миллионов рублей.Адвокат Александр Добровинский сообщил, что у Филиппа Киркорова действительно есть долговое обязательство по кредиту.Он утверждает, что Филипп Бедросович погашал кредит по мере сил. Однако 2 года назад банк закрылся. Защитник объяснил, что на счета банка средства не зачислялись, а переводились каким-то третьим лицам. Однако это очень опасно. Таким образом, было прекращено обслуживание по кредиту. Адвокат заявляет, что только суд решит, какой счет необходимо будет использовать для погашения задолженности. Продажу квартиры Филиппа Киркорова адвокат не прокомментировал.