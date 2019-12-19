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Морскую авиацию ВС РФ хотят оснастить гиперзвуковыми «Кинжалами»

В Минобороны было принято решение о перевооружении морской авиации ВС РФ новыми ракетными комплексами. Известно, что несколько полков с самолетами МиГ-31 хотят оснастить гиперзвуковыми «Кинжалами».

Новые ракетные комплексы «Кинжал» намереваются включить в арсенал морской авиации, сообщают источники из промышленно-оборонной сферы России. Период поступления этого типа вооружения будет зависеть от выполнения гособоронзаказа. Скорее всего, гиперзвуковые РК интегрируют в боевой состав отечественного ВМФ. С помощью кораблей и подводных лодок самолеты смогут получать данные и координаты противника для их последующего уничтожения боеголовками типа «воздух-поверхность».

Всего в морской авиации присутствует два полка, которые вооружены ЛА МиГ-31. Одна из частей базируется в Мурманской области, а вторая - на Камчатке. Появление «Кинжалов» в руках военных летчиков позволить контролировать почти весь арктический регион, который прилегает к берегам РФ. Это подтверждается и дальностью поражения в 2 тыс. километров. Как сообщает летчик-испытатель полковник Игорь Маликов, подобное решение о перевооружении может помочь в защите территориальной целостности страны, поскольку РК «Кинжал» является оборонным оружием.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:34

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