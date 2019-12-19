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Большая конференция Путина: главные тезисы второго часа общения с журналистами

В эти минуты в московском ЦМТ продолжается большая ежегодная итоговая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина. За первые два часа мероприятия журналисты в зале успели задать главе государства немало интересных вопросов, получив довольно подробные и развернутые ответы. Более того, за второй час конференции президент озвучил несколько важных тезисов.

Журналисту, поднявшему вопрос о недавнем заочном споре президента Путина с Александром Сокуровым и требовании снять с главы Чечни Рамзана Кадырова звание Героя России, Путин коротко дал понять, что указы о награждении такими званиями он просто так не подписывает. Прокомментировал Владимир Владимирович и вопрос об импичменте президенту США Дональду Трампу. По его словам, происходящее на данный момент в Америке является лишь элементом внутренней политической борьбы. Отметил российский лидер и готовность Москвы продлить действие договора СНВ-3 «хоть завтра». По его словам, если не будет этого договора, то в мире «не останется ничего, что могло бы сдержать гонку вооружений».

Задали Путину и вопрос о конституции, вызванный участившимися разговорами о ее возможной корректировке. Принимать новую Конституцию, подчеркнул глава государства, все-таки не следует, тем более, что первая ее глава является неприкосновенной. «Я знаю об этой дискуссии. Понимаю логику предлагающих изменения. Это связано в том числе с расширением прав парламента. Это можно делать, но только аккуратно», - подчеркнул президент.

Говоря о накоплении средств в ФНБ, Путин отметил, что часть из этих средств уже сейчас находится в экономике, однако подчеркнул, что «разбрасываться этими деньгами» в условиях, когда энергоресурсы могут снова упасть в стране, российские власти не намерены.

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Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:20

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