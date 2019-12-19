Большая конференция Путина: главные тезисы второго часа общения с журналистами





Журналисту, поднявшему вопрос о недавнем заочном споре президента Путина с Александром Сокуровым и требовании снять с главы Чечни Рамзана Кадырова звание Героя России, Путин коротко дал понять, что указы о награждении такими званиями он просто так не подписывает. Прокомментировал Владимир Владимирович и вопрос об импичменте президенту США Дональду Трампу. По его словам, происходящее на данный момент в Америке является лишь элементом внутренней политической борьбы. Отметил российский лидер и готовность Москвы продлить действие договора СНВ-3 «хоть завтра». По его словам, если не будет этого договора, то в мире «не останется ничего, что могло бы сдержать гонку вооружений».Задали Путину и вопрос о конституции, вызванный участившимися разговорами о ее возможной корректировке. Принимать новую Конституцию, подчеркнул глава государства, все-таки не следует, тем более, что первая ее глава является неприкосновенной. «Я знаю об этой дискуссии. Понимаю логику предлагающих изменения. Это связано в том числе с расширением прав парламента. Это можно делать, но только аккуратно», - подчеркнул президент.Говоря о накоплении средств в ФНБ, Путин отметил, что часть из этих средств уже сейчас находится в экономике, однако подчеркнул, что «разбрасываться этими деньгами» в условиях, когда энергоресурсы могут снова упасть в стране, российские власти не намерены.