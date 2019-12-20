«Не жить в одном доме»: Кейт Бекинсейл поделилась секретом крепкого брака





Кейт Бекинсейл полагает, что проживание мужа и жены под одной крышей способно навредить отношениям. По мнению актрисы, браки были бы долговечнее, а супруги счастливее, если бы проживали в разных домах. Ведь заключение брака дается легко, а жизнь с одним человеком – это совсем другое. Актриса обосновывает свою позицию свойством женщин изменять свои желания в зависимости от присутствия кого-то из членов семьи в одной комнате с ними. По ее мнению, рядом с мужем женщина не сможет сделать того, чего захочет, решив, что и так все хорошо.Кейт Бекинсейл также рассказала, что женщинам после 30 лет нужно не только заботиться о семье и сидеть дома. По мнению актрисы, женщина должна получать удовольствие от жизни, посещать разные мероприятия и путешествовать.